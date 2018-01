Les exportations suisses ont inscrit un nouveau record en 2017

(développement)Zurich (awp) - Les exportations helvétiques ont atteint un nouveau record en 2017, alors que les importations ont connu leur évolution la plus dynamique depuis 2010. En plus de l'embellie conjoncturelle mondiale, "l'affaiblissement du franc suisse et l'évolution des prix ont joué un rôle majeur dans les deux directions du trafic", a relevé mardi l'Administration fédérale des douanes (AFD).Les exportations se sont inscrites à 220,4 mrd CHF, en progression de 4,7% en termes nominaux et de 1,7% en termes réels. Les importations ont également pris l'ascenseur, affichant une hausse nominale de 6,9% à 185,6 mrd (réel +3,8%).Le pays boucle l'année sur un excédent commercial de 34,8 mrd CHF, inférieur de 2,1 mrd (-6%) à celui réalisé en 2016, malgré une poussée à deux chiffres des exportations au mois de décembre, qui a porté le solde à 2,5 mrd pour le dernier mois de l'année, en retrait de 0,1% en comparaison annuelle.PHARMA TOUJOURS AUX AVANT-POSTESSur l'ensemble de l'année, la croissance des échanges s'est étoffée trimestre après trimestre. A l'exportation, le secteur phare chimique et pharmaceutique, qui a dégagé un excédent en hausse de 4,2 mrd CHF, a contribué à hauteur de 40% à la croissance totale, souligne l'AFD.Bien qu'affichant un solde positif en progression plus modeste (+951 mio CHF), la branche des machines et de l'électronique "semble avoir passé le creux de la vague", estiment les économistes de l'AFD. L'horlogerie a également reprise des couleurs, avec un excédent en hausse de 517 mio CHF, après deux années de repli.Au niveau des importations, la première place revient à la branche bijouterie et joaillerie, avec un bond de 24%, même si la plus forte contribution en chiffres absolus est une nouvelle fois à mettre au crédit de la chimie et de la pharma (+7%).Pour ce qui est des débouchés, les exportations à destination des Etats-Unis ont progressé de 2,22 mrd CHF (+7%) pour atteindre un niveau record de 34 mrd. En Europe, les envois vers l'Allemagne ont encore crû de 4% (+1,6 mrd) et ceux vers l'Italie se sont étoffés de 7,7%, mais ils se sont légèrement contractés vers la France (-3%) et le Royaume-Uni (-1%), qui a cédé sa place de 5e marché d'exportation à la Chine (+16% ou +1,5 mrd).Les importations en provenance de tous les continents se sont intensifiées, à l'exception de celles d'Amérique du Nord (-6%), où le doublement des envois du Canada n'a pu suffi à compenser le fléchissement des entrées étasuniennes. Les envois d'Asie se sont accrus de 4,2 mrd CHF (+15%) dont 2,1 mrd à mettre au crédit des seuls Emirats arabes unis.buc/al(AWP / 30.01.2018 09h25)