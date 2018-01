Les exportations suisses ont progressé en 2017

Zurich (awp) - Les exportations helvétiques ont atteint 220,4 mrd CHF en 2017, une progression de 4,7% en termes nominaux et de 1,7% en termes réels. Les importations ont également pris l'ascenseur, affichant une hausse nominale de 6,9% à 185,6 mrd (réel +3,8%). En plus de l'embellie conjoncturelle mondiale, "l'affaiblissement du franc suisse et l'évolution des prix ont joué un rôle majeur dans les deux directions du trafic", a relevé mardi l'Administration fédérale des douanes (AFD).Le pays boucle l'année sur un excédent commercial de 34,8 mrd CHF, inférieur de 2,1 mrd (-6%) à celui réalisé en 2016, malgré une poussée à deux chiffres des exportations au mois de décembre, qui a porté le solde à 2,5 mrd pour le dernier mois de l'année, en retrait de 0,1% en comparaison annuelle.buc/al(AWP / 30.01.2018 08h35)