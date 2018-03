Les faillites d'entreprises en progression de 13% en février

Zurich (awp) - Quelque 848 faillites de sociétés ont été enregistrées sur les deux premiers mois de l'année. Cela correspond à une augmentation de 5% par rapport à la même période un an plus tôt. En Suisse romande, et particulièrement dans le canton de Genève, les procédures d'insolvabilité ont particulièrement augmenté, a souligné le cabinet d'étude Bisnode jeudi. Sur le seul mois de février, 460 entreprises ont ouvert une procédure de faillite, un chiffre en hausse de 13% sur un an.La Suisse romande a vu le nombre de faillites d'entreprises progresser de 26% sur les deux premiers mois de l'année, surtout à cause du canton de Genève. Au sein de ce dernier, les faillites ont quasiment doublé pour atteindre 82 cas.Dans l'Espace Mittelland, les faillites ont progressé de 17%, tandis que dans la région Nord-ouest la hausse a été plus modérée (+5%). Le nombre de faillites est resté stable en Suisse centrale tandis qu'il s'est replié dans le canton de Zurich (-10%) et l'est de la Suisse (-12%). Le Tessin a également recensé moins de procédures d'insolvabilité (-16%).De l'autre côté du tableau, les créations d'entreprises ont augmenté de 5% à 7194 sociétés sur les deux premiers mois de l'année. A l'exception de l'espace Mittelland et de la région Nord-ouest, toutes les régions ont enregistré une hausse des nouvelles inscriptions au registre du commerce.ol/al(AWP / 15.03.2018 09h52)