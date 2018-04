Valiant veut simplifier la vie financière à ses clients, aussi bien par le conseil personnalisé que par des services numériques. Pour alléger la charge administrative des PME et leur permettre de consacrer plus de temps à leur coeur de métier, elle coopère désormais avec KLARA. Cette start-up offre aux PME suisses une solution en ligne pour la comptabilité, la gestion du personnel et le marketing.A compter du 11 avril 2018, les PME clientes de Valiant pourront relier leurs comptes à la comptabilité en ligne de Klara. Autrement dit : les encaissements et les paiements dans l'eBanking sont automatiquement repris par la comptabilité financière KLARA de la PME et synchronisés avec les positions comptables ouvertes. Ou inversement : le patron de l'entreprise peut aussi transférer ses paiements à l'eBanking directement à partir de la comptabilité. Il garde ainsi mieux le contrôle de ses finances. Valiant est la première banque à proposer l'interconnexion avec KLARA.Depuis la mi-2016, Valiant a fait ses premières expériences avec son portail financier pour PME « BusinessNet ». Elle est toutefois arrivée à la conclusion qu'il valait mieux abandonner la solution maison développée avec Swisscom, car elle ne répondait pas entièrement aux besoins des clients. Valiant demeure toutefois convaincue de la pertinence d'un portail financier numérique pour les PME. C'est pourquoi elle coopère désormais avec des partenaires déjà établis sur le marché des comptabilités en ligne. La collaboration avec KLARA marque le premier jalon de cette réorientation. Vers la fin de l'année, il est prévu de s'interconnecter aussi avec Bexio.Dans l'optique d'un banking ouvert, Valiant va par ailleurs encore étudier d'autres coopérations pour simplifier la vie financière des PME.Pour en savoir plus : valiant.ch/fr/businessnet Marc Andrey, responsable communication d'entreprise, 031 320 96 01, medien@valiant.ch Valiant est une banque indépendante dédiée à la clientèle privée et aux PME et exclusivement présente en Suisse. Elle propose aux clients privés et PME une offre complète et simple dans tous les domaines financiers. Valiant compte 91 succursales lui assurant un ancrage local dans les onze cantons suivants : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Soleure, Vaud et Zoug. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations novatrices et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 27,6 milliards de francs et emploie environ 1000 collaborateurs.3 mai 2018 Présentation des comptes intermédiaires au 31 mars 201823 mai 2018 Assemblée générale de Valiant Holding SA à Berne9 août 2018 Résultats semestriels 20188 novembre 2018 Présentation des comptes intermédiaires au 30 septembre 2018 tensid.ch / 11.04.2018 11h31)