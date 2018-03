Les fonderies suisses se sont rebiffées en 2017

Zurich (awp/ats) - Les fonderies suisses se portent mieux. Victimes durant plusieurs années du franc fort, elles ont pu à nouveau augmenter leur chiffre d'affaires en 2017, de 2,6% à 595 millions de francs.L'affaiblissement du franc a permis de renforcer la compétitivité du secteur, a reconnu lundi l'Association suisse des fonderies (GVS) dans un communiqué.Les investissements des dernières années, consentis malgré une conjoncture difficile, l'automatisation dans les usines suisses et, parallèlement, la délocalisation de la production de masse à l'étranger ont aussi contribué à la réussite de cet exercice 2017, a détaillé la GVS, qui regroupe 47 entreprises du secteur.La demande venue d'Europe, de Chine et, de plus en plus, d'Amérique du Nord, a stimulé les activités des fonderies helvétiques. Une progression a été enregistrée pour tous les secteurs d'activité. Même l'industrie textile et la construction de machines, dont les commandes sont restées plombées durant plusieurs années, ont contribué à la bonne marche des affaires.Au total, le secteur a écoulé 53'100 tonnes de fonte en 2017, environ 3% de plus que l'année précédente. Les livraisons des fonderies de fer et d'acier ont représenté 36'500 tonnes (+3%), tandis que les métaux légers ont affiché 13'400 tonnes (+3,7%). Seuls les alliages de cuivre ont connu une baisse à 3200 tonnes (-2%).Pour 2018, la dynamique positive devrait se poursuivre. "Les carnets de commandes de la plupart des fonderies sont bien remplis", a relevé Markus Schmidhauser, président de la GVS, cité dans le communiqué.Une certaine prudence reste néanmoins de mise: "Sur la scène politique, les grands décideurs sont malheureusement imprévisibles. De mauvaises surprises sont toujours possibles", a-t-il ajouté, faisant référence à la récente décision de Donald Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis.ats/jh(AWP / 12.03.2018 16h41)