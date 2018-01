Les fournisseurs des garages optimistes pour 2018

Zurich (awp) - L'ambiance est à l'optimisme parmi les entreprises fournisseurs des garages. La tendance positive constatée au dernier trimestre de l'an dernier se poursuit, a indiqué mercredi la faîtière de la branche SAA (swiss automotive aftermarket). La rentabilité, les chiffres d'affaires et l'emploi sont jugés de "satisfaisant" à "bon" selon le sondage de la SAA.Le début de cette année est prometteur. Comparé au trimestre précédent, on ne constate pratiquement pas de variation au niveau du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Il semble donc que le niveau élevé du 4e trimestre 2017 puisse ses maintenir. Sans grande surprise au vu de la situation conjoncturelle favorable, aucune des entreprises associées à la SAA ne prévoit des mesures de chômage partiel.uh/tp/rp/al(AWP / 17.01.2018 17h00)