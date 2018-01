Les grandes banques néerlandaises touchées par des cyberattaques

ING GROEP

La Haye - Les trois plus grandes banques des Pays-Bas, de même que le service néerlandais des contributions, ont été la cible de plusieurs cyberattaques ces derniers jours, bloquant l'accès aux sites web et aux services en ligne, ont-ils fait savoir lundi.Numéro un des Pays-Bas, ING, qui compte quelque 8 millions de clients privés, a été touché dimanche soir par une attaque DDoS, qui consiste à rendre un serveur indisponible en le surchargeant de requêtes."Durant l'attaque DDoS, le site Internet d'ING a été saturé par du trafic de données entraînant une surcharge de nos serveurs et qui a mis la pression sur la disponibilité des services bancaires en ligne", a indiqué la banque sur son site internet, ajoutant que les services avaient été restaurés.ABN Amro a subi trois attaques le week-end dernier sur un total de sept en une semaine, ont rapporté les médias néerlandais.Mais les services de la banque numéro trois du pays sont à nouveau disponibles. ABN Amro "continue de surveiller la disponibilité et est davantage alerte depuis les attaques du week-end", a-t-elle souligné dans un communiqué.Les services bancaires en ligne de Rabobank ont également "été ciblés par une attaque DDoS à partir de 9H10 (8H10 GMT) ce (lundi) matin et nos clients n'ont pas accès ou peu accès au service de banque en ligne", a révélé la porte-parole Margo van Wijgerden."Nous travaillons à la résolution du problème aussi vite que possible", a-t-elle dit à l'AFP.Les banques ont souligné que les détails bancaires de leurs clients n'étaient ni compromis ni dévoilés.Par ailleurs, le site des contributions a été indisponible durant une dizaine de minutes lundi en raison d'une attaque, a confirmé le porte-parole Andre Karels."Les choses sont (revenues) à la normale et nous enquêtons sur l'incident", a-t-il expliqué à l'AFP.Ce n'est pas la première fois que les banques néerlandaises sont la cible d'une attaque DDoS, le président de la banque centrale néerlandaise Klaas Knot assurant dimanche à la télévision qu'il y avait "des milliers d'attaques chaque jour" contre son propre organisme."Je pense que ces (récentes) attaques sont sérieuses, mais notre propre site web est attaqué des milliers de fois par jour", a-t-il affirmé lors de l'émission Buitenhof, ajoutant: "c'est la réalité en 2018."jhe/shm/LyS(©AFP / 29 janvier 2018 14h04)