Les grandes dates de Serge Dassault, décédé lundi à 93 ans.- 4 avril 1925 : naissance à Paris du fils du constructeur aéronautique Marcel Dassault- 1946 : Ecole polytechnique- 1986-2000 : PDG de Dassault Aviation- 1986-1995 : Conseiller régional d'Ile-de-France- 1993-1997 : Président du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas)- 1995-2009 : Maire de Corbeil-Essonnes (Essonne)- 2002 : Président du conseil de surveillance de Figaro Holding- 2004 : Président de la Société du Figaro SA. Président du "Figaro Magazine" et "Madame Figaro"- 2004 : Sénateur (UMP puis LR) de l'Essonne (réélu en 2011)- 2008 : Réélu maire de Corbeil-Essonnes. Réélection annulée par le Conseil d'Etat en 2009.- 2017 : Condamné à cinq ans d'inéligibilité et deux millions d'euros d'amende pour avoir caché au fisc des comptes à l'étranger. Fait appel, mais ne se représente pas aux élections sénatoriales.- 28 mai 2018. Décès d'une "défaillance cardiaque".(©AFP / 28 mai 2018 17h54)