Les grandes dates de Vincent Bolloré

Voici les grandes dates de l'homme d'affaires Vincent Bolloré, qui a été mis en examen mercredi soir dans l'enquête sur des soupçons de corruption dans l'attribution à son groupe de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest.- 1er avril 1952: naissance à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).- 1981: reprend l'entreprise familiale fondée en 1822, spécialisée dans le papier bible et le papier à rouler OCB. Il transforme progressivement le groupe en un conglomérat d'activités très diverses dans les transports maritimes, les plantations tropicales, la finance, les médias ou les télécommunications.- 2005: nommé président d'Havas (publicité-communication). Lancement de Direct 8, la première chaîne du groupe sur la TNT.- 2007: met son jet privé et son yacht personnel à la disposition de Nicolas Sarkozy, tout juste élu président de la République.- 2010: la mairie de Paris retient l'industriel breton pour Autolib', projet de voitures électriques en libre-service.- 2014: prend les rênes de Vivendi, géant des médias et de la musique, dont Bolloré est premier actionnaire depuis 2012.- 26 mars 2018: son groupe réclame 50 millions d'euros à France Télévisions pour atteinte à son image après un reportage évoquant les activités d'une société spécialisée dans l'huile de palme au Cameroun, dont il est actionnaire minoritaire.- 19 avril 2018: cède la présidence du conseil de surveillance de Vivendi à son fils Yannick.- 23 avril 2018: placé en garde à vue dans une enquête sur des soupçons de corruption autour de l'attribution de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest.- 25 avril 2018: Vincent Bolloré a été mis en examen, annonce le porte-parole de l'homme d'affaires dans un communiqué, sans préciser sur quels chefs. Il quitte le bureau des juges sans être placé sous contrôle judiciaire.(©AFP / 25 avril 2018 20h59)