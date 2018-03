Les incidents en hausse dans les avions suisses

Berne (awp/ats) - Les compagnies aériennes suisses ont été confrontées l'an dernier à davantage d'incidents liés à l'alcool, à la fumée et aux insultes. Quelque 795 cas ont été signalés en 2017, contre 755 en 2016 et 637 en 2015.Dévoilés par la SonntagsZeitung, ces chiffres ont été confirmés dimanche à l'ats par l'Office fédéral de l'aviation civile suisse (OFAC). Celui-ci est informé par les compagnies dès qu'une personne ne respecte pas les consignes de l'équipage, mettant en danger la sécurité des passagers, a relevé Nicole Räz, porte-parole de l'OFAC.Selon elle, l'augmentation des cas signalés à l'OFAC s'explique en bonne partie par la hausse du nombre de passagers transportés. Les dénonciations les plus fréquentes sont liées à l'alcool et à la drogue.(AWP / 04.03.2018 14h00)