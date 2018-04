Les journalistes de l'AFP morts en mission

Comme Shah Marai, chef photographe du bureau de l'AFP à Kaboul tué lundi, de nombreux journalistes, permanents ou occasionnels, et salariés de l'Agence France-Presse sont morts en mission depuis la création de l'Agence en 1944.Shah Marai est mort dans un double attentat-suicide à Kaboul, dont le second a visé la presse accourue sur le site du premier.Les journalistes, permanents ou pigistes, et autres salariés de l'AFP morts en mission:- Avril 2018 - Abdullah Al-Qadry (Yemen) - Vidéaste qui avait travaillé pour l'AFP- Mai 2017 - Javier Valdez (Mexique) - Pigiste- Août 2014 - James FOLEY (Syrie) - Journaliste indépendant- Mars 2014 - Sardar AHMAD (Afghanistan) - Journaliste- Avril 2006 - Salah JALIL AL GHARRAOUI (Irak) - Responsable administratif- Mai 2005 - Raed JAFFAT (Irak) - Correspondant- Mai 2005 - Paolo COCCO (Italie) - Photographe- Décembre 2004 - Deyda HYDARA (Gambie) - Correspondant- Juin 2003 - Acquitté KISEMBO (République démocratique du Congo) - Correspondant- Juillet 2003 - Ali ASTAMIROV (Ingouchie) - Correspondant- Septembre 1995 - Mushtaq ALI (Cachemire) - Photographe- Octobre 1995 - Georges BENDRIHEM (Tunisie) - Photographe- Avril 1994 - Lisy SCHMIDT (Kurdistan irakien) - Correspondante- Décembre 1989 - Eloy GUEVARA (Salvador) - Photographe- Juin 1975 - Bernard CABANES (Paris) - Journaliste- Mars 1975 - Paul LEANDRI (Vietnam) - Journaliste- Avril 1974 - Marc FILLIOUX (Laos/Cambodge) - Correspondant- Décembre 1969 - Alain SAINT-PAUL (Vietnam) - Journaliste- Septembre 1962 - Paul GUIHARD (Etats-Unis) - Journaliste- Février 1951 - Jean-Marie de PREMONVILLE (Corée) - Journaliste- Juillet 1950 - Maximilien PHILONENKO (Japon) - Journaliste(©AFP / 30 avril 2018 12h25)