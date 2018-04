Zurich, le 10 avril 2018 - La dernière étude sur le lectorat de la presse imprimée MACH Basic 2018-1 publiée deux fois par an par la REMP SA Recherches et études des médias publicitaires montre que Tamedia a conquis de nouveaux lecteurs l'an dernier, notamment dans le secteur des médias régionaux. Par rapport à la publication 2017-1, Der Landbote affiche une croissance de 26,2% (+11'000) pour atteindre désormais 53'000 lecteurs par jour. Zürichsee-Zeitung a, quant à lui, réalisé une croissance de 17,5% (+11'000) et la combinaison ZRZ Zürcher Regionalzeitungen (journaux régionaux zurichois) gagne 12,8%, soit 26'000 nouveaux lecteurs, par rapport à l'année précédente.La publication actuelle montre également que 20 minutes/20 Minuten National conserve le plus fort taux de pénétration de Suisse dans le segment des quotidiens: 28,3%, soit 1,899 million de personnes de 14 ans et plus interrogées en Suisse et au Liechtenstein, lisent le journal pendulaire. En Suisse romande, 20 Minutes a augmenté son lectorat d'un peu plus de 5% par rapport à l'année précédente et touche désormais près de 496'000 personnes par jour.Si l'on observe le taux de pénétration combiné de la presse imprimée et en ligne, 20 minutes/20 Minuten National, y compris toutes ses éditions régionales et offres en ligne, conserve sa place de leader des médias d'information à parution quotidienne. Selon la publication Total Audience 2018-1, 2,762 millions d'utilisateurs disent utiliser l'offre papier et en ligne de 20 minutes/20 Minuten. 20 Minuten Friday et son édition en ligne ont acquis environ 18'000 nouveaux lecteurs par rapport à l'année précédente, ce qui représente une légère hausse de 2,4%.Le taux d'utilisation des versions imprimées et en ligne de la Tribune de Genève a légèrement augmenté de 2,4% pour atteindre désormais un nombre total de 173'000 utilisateurs.En Suisse alémanique, le lectorat de Finanz und Wirtschaft est lui aussi en hausse. Le journal économique est désormais lu par près de 95'000 personnes dans toute la Suisse, soit une hausse de 17,3% par rapport à l'année précédente. Le taux de pénétration combiné de Finanz und Wirtschaft a augmenté de 12%, soit 15'000 utilisateurs, par rapport à l'an dernier. Les offres imprimées et en ligne atteignent ainsi un nombre total de 140'000 utilisateurs.La combinaison nationale Metropool lancée au début de l'année, qui inclut désormais, outre la sélection de journaux de Suisse alémanique, les titres de Suisse romande 24 heures et Tribune de Genève et le journal tessinois partenaire La Regione, a pris un bon départ et atteint 1,334 million de lecteurs chaque jour.Patrick Matthey, Responsable de la Communication en Suisse romande+41 21 349 42 04, patrick.matthey@tamedia.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias: www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. tensid.ch / 10.04.2018 08h16)