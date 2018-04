Les loueurs de voitures améliorent leurs recettes en 2017

Zurich (awp) - Les loueurs de voitures en Suisse ont légèrement amélioré leur chiffre d'affaires en 2017, l'affaiblissement de la devise nationale ayant profité au secteur touristique et par ricochet aux agences de location de véhicules, a annoncé mercredi l'Association suisse des loueurs d'automobiles (AVS).Selon la faîtière du secteur, les recettes de ses adhérents ont augmenté de 4,3% à 381,3 millions de francs l'année dernière, alors que le nombre de locations a progressé de 0,8% sur un an. Le nombre de jours de location (+2,6%) a également évolué positivement, a détaillé l'AVS dans un communiqué.La concurrence est restée vive en matière de prix, mais le secteur du tourisme - et donc aussi des loueurs de voitures - a reçu un coup de pouce grâce à l'affaiblissement du franc, principalement par rapport à l'euro.Les perspectives encourageantes en 2018 pour le secteur touristique, qui doit profiter encore davantage de la dépréciation du franc, devraient également bénéficier aux loueurs de voitures. L'AVS s'attend ainsi à "un exercice semblable à celui de l'année précédente", sans pour autant dévoiler de chiffre.al/rp(AWP / 18.04.2018 17h00)