Les médias sud-coréens saluent prudemment l'ouverture nord-coréenne

Séoul - Les médias sud-coréens saluaient prudemment mercredi l'offre de la Corée du Nord d'aborder la question longtemps taboue de sa dénucléarisation, tout en doutant de la sincérité du régime de Pyongyang.Selon le conseiller du président Moon Jae-in, Chung Eui-yong, qui s'est longuement entretenu lundi avec Kim Jong Un à Pyongyang, ce dernier est désormais prêt à bouger sur le dossier sensible de l'arsenal nucléaire nord-coréen "si les menaces militaires contre le Nord disparaissent et si la sécurité de son régime est garantie".La présidence sud-coréenne a indiqué que Pyongyang, visé par une série de sanctions imposées au fil des ans par le Conseil de sécurité des Nations unies, était prêt à un "dialogue franc" avec les Etats-Unis pour évoquer la dénucléarisation. Elle a précisé que le régime suspendrait tout essai nucléaire ou de missile pendant les discussions et qu'un sommet historique serait organisé en avril."Il y a des points positifs dans cet accord", estime le quotidien conservateur Chosun Ilbo dans un éditorial. "Cependant, un point d'interrogation demeure sur le fait de savoir si le Nord est véritablement prêt à négocier une renonciation à son arsenal nucléaire".Le Nord n'avait-il pas promis une dénucléarisation "vérifiable, irréversible et complète" dans un accord conclu en 2005, qui ne l'a pas empêché un an plus tard de réaliser son premier essai nucléaire.Le quotidien explique que Pyongyang pourrait être en train de chercher au travers de ce rapprochement avec le Sud, à obtenir un assouplissement des sanctions internationales, tout en gagnant du temps pour ses programmes balistique et nucléaire."Si ce scénario est mis en oeuvre, la Corée du Sud et la communauté internationale auront à nouveau joué le jeu du Nord", poursuit le Chosun Ilbo.Hong Joon-pyo, chef de file du Parti de la liberté de Corée, principal mouvement de l'opposition conservatrice, a comparé l'accord intercoréen aux Accords de Munich qui avaient vu en 1938 Paris et Londres accepter l'annexion par l'Allemagne nazie de la région alors tchécoslovaque des Sudètes."L'accord me rappelle les Accords de Munich de 1938", a écrit M. Hong sur sa page Facebook. "Seuls les imbéciles se font avoir deux fois".De son côté, le quotidien Joongang Ilbo avance qu'un sommet intercoréen -qui serait le troisième de l'histoire- ne servirait à rien s'il ne débouchait pas sur la dénucléarisation.L'arrivée au pouvoir à Séoul l'an dernier du président de centre-gauche Moon Jae-in, un partisan déclaré du dialogue avec le Nord, n'a pas dissuadé Pyongyang de réaliser en septembre son sixième essai nucléaire et de multiplier les tirs de missiles, relève le quotidien qui est convaincu que les ouvertures actuelles de la Corée du Nord ne visent qu'à éviter les sanctions."Si le Nord souhaite vraiment la paix sur la péninsule coréenne, il doit prendre des mesures concrètes en vue de la dénucléarisation", poursuit le Joongang Ilbo.Le quotidien indépendant Hankyoreh est plus enthousiaste, estimant que l'accord "dépasse toutes les attentes" et "ouvre la voie vers une dénucléarisation complète à l'avenir".Les médias officiels nord-coréens ne font mercredi aucune mention de l'accord.(©AFP / 07 mars 2018 05h17)