Les milieux de la gastronomie mondiale rendent hommage à Paul Bocuse

Paris - Le décès samedi du chef français Paul Bocuse, auquel ont rendu hommage de grands noms de la cuisine française, a aussi suscité de nombreuses réactions dans le milieu de la gastronomie à travers le monde. En voici quelques-unes:GRANDE-BRETAGNEBrian Turner, chef et président de l'Académie royale des arts culinaires:"Très triste d'apprendre le décès de Paul Bocuse. Non seulement une légende, il était LA légende, qu'il repose en paix. Pensées affectueuses à toute sa famille." (Twitter)James Martin, chef et présentateur de l'émission "BBC's Saturday Kitchen" de 2006 à 2016:"Très triste d'apprendre que le plus grand d'entre tous est décédé. Repose en paix Paul Bocuse" (Twitter)ETATS-UNISAnthony Bourdain, critique gastronomique star sur la chaîne CNN, où il anime l'émission "Parts Unknown", dans laquelle il parcourt le monde pour découvrir la cuisine locale:"Paul Bocuse. Un héros pour moi depuis mes premiers pas comme cuisinier. Un grand grand chef qui a été très gentil avec moi. Passer du temps avec lui a été un honneur et un rêve devenu réalité. Repose en paix" (Twitter)José Andres, chef espagnol installé depuis les années 1990 à Washington, où il est devenu une figure avec une dizaine de restaurants:"Les anges vont se régaler aujourd'hui. Paul Bocuse les a rejoints. Une influence incroyable sur tant de chefs et de gens..."L'Américain Thomas Keller, spécialisé dans la cuisine française, possède le restaurant "Per Se" à New York et "The French Laundry" en Californie, chacun trois étoiles au guide Michelin:"Le chef Paul Bocuse a changé nos vies et la vie de millions de personnes. Il a donné l'exemple aux chefs et aux restaurateurs". (Twitter)Daniel Boulud, originaire de la région lyonnaise comme Paul Bocuse et installé aux Etats-Unis depuis une quarantaine d'années. Il possède plusieurs restaurants à travers le monde et aux Etats-Unis où son enseigne new-yorkaise "Daniel" est la plus réputée, avec deux étoiles au guide Michelin."La grande famille des chefs dans le monde est si triste d'avoir perdu notre icône de la cuisine". (Twitter)ESPAGNEBasque Culinary Center, prestigieux centre de formation fondé par de grands chefs du pays basque :"Paul Bocuse, l'inspirateur du mouvement de la nouvelle cuisine nous laisse, il avait rendu sa gloire à la cuisine française et l'avait hissée comme l'une des références culinaires mondiales. Qu'il repose en paix".SUEDETommy Myllymäki, vainqueur en 2011 du Bocuse d'argent:"Repose en paix, chef. Une grande inspiration pour toute la profession? Grande réussite. Travail impressionnant. Merci" (Instagram)Markus Aujalay, chef qui a animé plusieurs émissions culinaires à la télévision:"Repose en paix, chef Bocuse. Chapeau bas pour tout! #respect #légende #bocuse #merci" (Instagram)DANEMARKRene Redzepi, chef du restaurant Noma (Copenhague), deux étoiles au Michelin et Elu meilleur restaurant du monde en 2010, 2011, 2012 et 2014 par le magazine britannique Restaurant."Repose en paix, Paul Bocuse - dors bien, chef, et merci pour une vie de travail et d'inspiration". (Twitter)PEROUVirgilio Martinez, chef d'El Central à Lima, couronné trois fois meilleur restaurant d'Amérique latine et 5ème restaurant du monde:"Il a laissé un héritage, une trace, une marque monumentale et géante dans la gastronomie mondiale. Non seulement il est un grand représentant de la France que nous connaissons tous, mais il est un représentant de la grande cuisine; il y avait une grande innovation dans son classicisme."burs/glr/sg/lpt/cn(©AFP / 20 janvier 2018 20h39)