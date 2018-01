Les mises en circulation de nouvelles voitures reculent de 1% en 2017

Zurich (awp) - Les immatriculations de nouvelles voitures se sont légèrement repliées de 1% à 314'028 unités l'année dernière en Suisse et au Liechtenstein, a annoncé mercredi l'association auto-suisse. La demande devrait "se maintenir" en 2018, selon la faîtière du secteur.Au seul mois de décembre 2017, les mises en circulation ont atteint 31'072 voitures de tourisme, un repli de 11,2% sur un an, a précisé auto-suisse dans un communiqué. Sur les 30 derniers jours de l'année, les véhicules à quatre roues motrices ont représenté la majorité (53,2%) des mises en circulation, un niveau inédit. Sur l'ensemble de l'année, les 4x4 se sont attribués une part de marché de 47,5%.Au niveau des motorisations, les véhicules à essence représentent la part de marché la plus importante (58,4%, +2,3 points de pourcentage) des voitures neuves vendues en 2017. Le diesel a reculé de 3,2 points à 36,0%, alors que les transmissions alternatives électriques et hybrides ont enregistré une progression de 0,9 point à 5,6%.Par marques, Volkswagen a représenté la plus grande part des immatriculations avec 35'975 unités, en repli cependant de 14,6% comparé à 2016. Le constructeur de Wolfsburg est suivi par Mercedes (26'081, +9,4%), BMW (24'865, +0,6%), Audi (20'618, +5,3%) et Skoda (20'582, -2,3%).Les membres d'auto-suisse s'attendent en 2018 "à une demande stable et donc élevée de leurs produits", a indiqué le porte-parole Christoph Wolnik.al/rp(AWP / 03.01.2018 16h30)