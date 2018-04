Les missiles américains doivent viser "les terroristes" et non "le gouvernement légitime" syrien (Moscou)

Moscou (Russie) - La diplomatie russe a averti mercredi que les missiles que Donald Trump dit vouloir envoyer sur la Syrie devaient viser "les terroristes" et non le "gouvernement légitime" de Damas, suggérant que des frappes pourraient servir à "effacer les traces des provocations" dans l'enclave rebelle de Douma."Les missiles intelligents doivent voler en direction des terroristes et non pas en direction du gouvernement légitime, qui lutte depuis plusieurs années contre le terrorisme international sur son territoire", a déclaré sur Facebook la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.Mme Zakharova a également insinué que les frappes américaines pourraient servir à "effacer les traces des provocations" que les Occidentaux dénoncent comme une attaque à l'arme chimique dans l'enclave rebelle de Douma."L'idée serait-elle d'effacer rapidement les traces de provocations par des frappes de missiles intelligents, et les inspecteurs n'auront plus rien à trouver en termes de preuves?" s'est-elle interrogée."Les inspecteurs de l'OIAC ont-ils été prévenus que des missiles intelligents vont maintenant détruire toutes les preuves d'utilisation d'armes chimiques au sol?" a-t-elle encore ironisé.L'Organisation internationale sur les armes chimiques (OIAC) a annoncé mardi l'envoi "sous peu" en Syrie d'une équipe pour enquêter sur une attaque chimique présumée imputée au régime de Bachar al-Assad, qui dément toute responsabilité.Le président américain Donald Trump a averti mercredi sur Twitter la Russie, alliée indéfectible du régime de Damas, que des missiles seraient lancés sur la Syrie en riposte à cette attaque chimique présumée à Douma."Nous avons prévenu plus d'une fois les Etats-Unis des conséquences négatives qu'aurait un recours à la force contre le gouvernement légitime syrien, surtout si des militaires russes sont affectés. La Russie fera tout le nécessaire pour défendre ses citoyens sur le territoire syrien", a prévenu une source diplomatique russe.Moscou dément toute utilisation d'armes chimiques et a mis en garde contre des frappes qui auraient "de graves conséquences". L'armée russe a promis "des mesures de riposte" directes en cas de menace pour la vie des soldats russes stationnés en Syrie.(©AFP / 11 avril 2018 12h10)