Les nouvelles armes russes laissent Washington indifférent

La récente course aux armements sophistiqués affichée par le président russe Vladimir Poutine ne modifie pas la vision stratégique des Etats-Unis, a assuré dimanche le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis.Le 1er mars, M. Poutine a présenté de nouveaux équipements militaires à grand renfort d'images de synthèse, comprenant notamment un missile de croisière à propulsion nucléaire à "portée illimitée", un véhicule submersible plus rapide qu'un sous-marin et une mystérieuse arme laser.En visite au sultanat d'Oman, M. Mattis a affirmé à des journalistes que cette démonstration ne changeait rien à la vision des choses du Pentagone."Lorsque j'ai regardé les extraits de ce que (Poutine) a dévoilé sur les vidéos (...), je n'ai vu aucun changement dans la capacité militaire russe, et chacun des systèmes dont il parle, qui sont encore à plusieurs années d'échéance, je ne les vois pas modifier le rapport (de force) militaire", a estimé le responsable américain."Ils ne nécessitent aucun changement dans notre politique de dissuasion", a-t-il ajouté, jugeant le discours du président russe "décevant mais pas surprenant".Ce discours de M. Poutine a dégradé encore davantage les relations russo-américaines, déjà plombées par les désaccords persistants sur l'Ukraine et la Syrie et par l'ingérence présumée de Moscou dans la présidentielle américaine en 2016.(©AFP / 11 mars 2018 16h15)