Les premiers résultats de l'appel d'offres sur l'éolien terrestre dévoilés

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Paris - Vingt-deux lauréats ont été retenus pour installer des éoliennes terrestres d'une capacité totale de 500 mégawatts, à l'issue du premier appel d'offres pour ce type de projet, a annoncé mercredi le ministère de la Transition écologique et solidaire.Le prix moyen pondéré proposé par les lauréats est de 65,4 euros par mégawattheure (MWh), un prix "nettement inférieur" au précédent tarif d'achat, a souligné le communiqué."Les résultats sont sans ambiguïté: la maturité et la compétitivité de l'éolien terrestre et plus largement des énergies renouvelables sont une réalité", a déclaré Nicolas Hulot, cité dans le communiqué.Le dernier tarif d'achat date de 2017 et avait été fixé par arrêté à 72 euros/MWh. Il concernait les installations de moins de 18 MW.Ces 500 MW attribués représentent la première tranche d'un appel d'offres global de 3 GW qui doit s'étaler sur trois ans. Une procédure inédite qui fait suite à la modification du mécanisme de soutien à l'éolien terrestre en France l'année dernière.Auparavant, l'électricité ainsi produite était rachetée par EDF à un tarif défini par les pouvoirs publics. Maintenant, elle sera vendue au prix du marché, auquel s'ajoute un complément de rémunération garanti pendant vingt ans, les candidats réclamant le complément le plus bas étant privilégiés.Un tiers des projets bénéficieront en plus d'un bonus pour avoir fait l'objet d'un financement participatif.En 2017, 1.797 MW d'éolien ont été raccordés au réseau selon le "Panorama de l'électricité renouvelable" diffusé début février."C'est la meilleure année jamais faite", avait réagi auprès de l'AFP Jean-Louis Bal, président du Syndicat des énergies renouvelables (SER).ktr/jmi/spe/LyS(©AFP / 28 février 2018 16h24)