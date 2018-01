Les principales Bourses européennes pénalisées par l'euro fort

PARIS (awp/afp) - La plupart des grandes Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, essentiellement pénalisées par la flambée de l'euro.L'euro, dont le cours est tout particulièrement scruté sur les places riches en valeurs exportatrices a grimpé mardi jusqu'à 1,2081 dollar, son plus haut depuis près de quatre mois."Ce premier jour de négoce est peut-être un concentré de ce qui nous attend en 2018: une plus grande volatilité liée à la dissipation des craintes sur la réforme fiscale américaine, des prix d'actions qui continuent de monter et généralement plus de prise risques", a analysé Jochen Stanzl, du cabinet CMC Markets.L'Eurostoxx 50 a reculé de 0,39%.L'indice Dax de la Bourse de Francfort a cédé 0,36% à 12.871,39 points.Le spécialiste des cosmétiques Beiersdorf a terminé lanterne rouge (-1,74% à 96,20 euros).Lufthansa a plongé de 1,43% à 30,28 euros. La ministre allemande de l'Economie, Brigitte Zypries a rappelé mardi que Berlin faisait tout son possible pour se faire rembourser le prêt-relais de 150 millions d'euros octroyé cet été à Air Berlin en attendant son rachat, par Lufthansa et Easyjet.Parmi les rares valeurs dans le vert, les établissements financiers ont été recherchés: Deutsche Bank a gagné 0,52% à 15,96 euros et Commerzbank 1,19% à 12,65 euros.L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a perdu 0,45% à 5.288,60 points.Peugeot a reculé de 0,24% à 16,92 euros et Renault de 0,13% à 83,80 euros, sans profiter de la solide progression du marché français des voitures particulières neuves en 2017.Le secteur du luxe a souffert lui aussi de la poussée de l'euro, à l'instar de Kering, (-2,37% à 383,70 euros) ou LVMH (-1,67% à 241,30 euros).Thales a profité (+1,42% à 91,16 euros) d'un relèvement de sa recommandation, tout comme Air France (+3,61% à 14,07 euros).Publicis a pâti à l'inverse (-2,91% à 55,00 euros) d'un abaissement de sa recommandation.SES SA (opérateur de satellites) a bondi de 4,65% à 13,62 euros, rompant avec une année 2017 où le titre a particulièrement souffert, accumulant sur l'ensemble de la période une perte de 37,83%.A Londres, l'indice FTSE-100 a reculé de 0,52% à 7.648,10 points, pénalisé par des prises de bénéfices après les sommets historiques atteints la semaine dernière.Parmi les minières, Antofagasta a perdu 0,40% à 1.001,00 pence tandis que BHP Billiton gagnait 0,43% à 1.529,00 pence et Rio Tinto 1,18% à 3.988,50 pence.Plusieurs valeurs sensibles à la livre ont souffert de sa hausse face au dollar, à l'instar du fabricant de spiritueux Diageo (-1,72% à 2.678,00 pence) et du groupe de produits de grande consommation Reckitt Benckiser (-1,72% à 6.800,00 pence).Marks and Spencer a résisté (+0,41% à 316,10 pence) après avoir annoncé la vente de ses magasins à Hong Kong et à Macao.Le groupe de restauration collective Compass a reculé (-1,25% à 1.580,00 pence), alors que son directeur général, Richard Cousins, et sa famille ont été tués dans un accident d'hydravion le soir du réveillon en Australie.Le groupe aérien IAG s'est distingué en prenant 2,73% à 668,80 pence après avoir annoncé en fin de semaine dernière le rachat d'actifs de la compagnie autrichienne à bas coûts Niki, insolvable comme sa maison mère Air Berlin.L'indice de la Bourse de Madrid a commencé l'année en très légère hausse de 0,35%, au-dessus de la barre symbolique des 10.000 points, tiré notamment par une forte hausse de Gas Natural.L'action de cette entreprise énergétique a terminé en hausse de 3,48% à 19,92 euros. Le groupe pétrolier Repsol, qui fournit aussi du gaz, terminait en hausse de 1,66% à 14,99 euros.L'indice a terminé à 10.079,10 points, également gonflé par une bonne progression de l'action de CaixaBank, la troisième banque espagnole, de 2,11% à 3,97 euros, compensant les légères baisses des deux premières, Santander et BBVA, qui terminaient respectivemen à -0,46 et -0,42% à 5,45 et 7,08 euros.La Bourse de Milan a fini quasi à l'équilibre, l'indice FTSE Mib perdant seulement 0,04% à 21.845 points.Unipol a réalisé la meilleure performance, prenant 3,27% à 4,038 euros. Suivaient Fiat Chrysler (+1,68% à 15,16 euros) et Leonardo (+1,61% à 10,08 euro).En revanche, Brembo a perdu 1,89% à 12,43 euros. Mauvaise séance également pour Banca Mediolanum (-1,8% à 7,085 euros) et Italgas (-1,77% à 5 euros).Hors du FTSE Mib, Mondadori a gagné 5,76% à 2,202 euros, après des informations de presse faisant état de négociations concernant une alliance avec Lagardère et Marie Claire sur le marché français.L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne s'est distinguée des autres places en gagnant 1,51% à 5.469,60 points.La banque BCP a bondi de 2,94% à 0,28 euro, le papetier The Navigator de 2,68% à 4,366 euros et Galp Energia de 1,47% à 15,55 euros.Le groupe énergétique EDP a gagné 0,59% à 2,902 euros tandis que sa filiale dans les renouvelables cédait 0,67% à 6,92 euros.Jeronimo Martins était proche de l'équilibre (-0,03% à 16,19 euros).L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles a quasi stagné (+0,04% à 3.979,53 points).La plus forte progression a été réalisée par le producteur d'acier Aperam (+2,34% à 43,93 euros).Le groupe de biotechnologies Galapagos a de son côté enregistré le plus fort recul (-1,39% à 77,88 euros).L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a grignoté 0,04% à 544,79 points.Arcelor Mittal a grimpé de 3,36% à 28,02 euros et Altice a pris 3,02% à 9,01 euros.Le chimiste et pétrolier Vopak a chuté de 1,56% à 36 euros et Galapagos de 1,39% à 77,88 euros.La Bourse suisse était fermée mardi.bur-LyS/boc(AWP / 02.01.2018 19h02)