Les principales marées noires dans le monde depuis 50 ans

Paris - Rappel des principaux déversements d'hydrocarbures en mer depuis 1967, alors que l'étendue de la marée noire provoquée par le naufrage d'un pétrolier iranien en mer de Chine orientale a triplé en l'espace de quatre jours, couvrant désormais plus de 300 km2.Le Sanchi, qui transportait 136.000 tonnes de condensats, des hydrocarbures légers, a sombré le 14 janvier après avoir brûlé pendant une semaine à la suite d'une collision avec un cargo à environ 300 kilomètres à l'est de Shanghai.Les nappes de pétrole issues de naufrages- Mars 1967 - TORREY CANYON - Le Torrey Canyon, un navire libérien, s'échoue à proximité des îles Scilly (Grande-Bretagne) et déverse dans la mer 121.000 tonnes de brut, atteignant la Bretagne (ouest de la France).- Mars 1978 - AMOCO CADIZ - Le naufrage du supertanker libérien Amoco Cadiz provoque la fuite de 227.000 tonnes de brut sur environ 400 km de côtes françaises au large du Finistère (nord-ouest).- Juillet 1979 - ATLANTIC EMPRESS/AEGEAN CAPTAIN - La collision de deux navires battant pavillon grec, l'Atlantic Empress et l'Aegean Captain, au large de Tobago, provoque le déversement de 287.000 tonnes de pétrole, en plus de causer la mort de 30 marins.- Août 1983 - CASTILLO DE BELLVER - Le Castillo de Bellver, pétrolier espagnol transportant 250.000 tonnes de pétrole léger, explose et coule en deux temps: d'abord l'arrière du navire près des côtes d'Afrique du Sud, puis l'avant au large après remorquage.- Novembre 1988 - ODYSSEY - L'Odyssey, navire britannique transportant 132.000 tonnes de pétrole, sombre dans l'Atlantique à environ 1.300 km des côtes canadiennes avec les 27 membres de l'équipage.- Avril 1991 - HAVEN - Un pétrolier chypriote, le Haven, sombre dans le Golfe de Gênes (Italie) après plusieurs incendies qui détruisent une grande partie de sa cargaison de 144.000 tonnes. Le reste du pétrole forme une marée noire qui pollue les côtes de Ligurie et de Provence.- Mai 1991 - ABT SUMMER - Un pétrolier libérien, l'ABT Summer, explose à environ 1.300 km au large de l'Angola. Il brûle pendant trois jours avant de couler avec sa cargaison de 260.000 tonnes de pétrole.D'autres naufrages de pétroliers, au volume d'hydrocarbures moins élevé, ont causé d'importantes catastrophes naturelles comme les marées noires de l'Exxon Valdez en Alaska (1989), du Sea Empress au Pays de Galles (1996), de l'Erika en France (1999) ou du Prestige en Espagne (2002).Plateformes et puits: les volumes les plus importants- Juin 1979 - MEXIQUE - Le déversement d'un million de tonnes de pétrole dans le Golfe du Mexique, après l'explosion du puits de pétrole Ixtoc Uno, provoque une gigantesque marée noire. Plus de neuf mois de travail seront nécessaires pour juguler la fuite.- Janvier 1991 - GOLFE - Un million de tonnes de pétrole brut échappé des réservoirs de tankers en rade, de terminaux et de puits offshore sabotés sont déversés dans le Golfe à la suite de la guerre contre l'occupation du Koweït par l'Irak. 560 kilomètres de côtes sont pollués.- Avril 2010 - ETATS-UNIS - L'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, opérée par BP dans le Golfe du Mexique, fait 11 morts et entraîne le déversement de 4,9 millions de barils de brut (plus de 600.000 tonnes de pétrole).Sources : AFP, Cedre (Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux), ITOPF (the international tanker owners pollution federation limited).doc-rg/ber/ces(©AFP / 22 janvier 2018 08h45)