Les principaux investissements chinois au Portugal

Lisbonne - De l'énergie à la banque en passant par le transport aérien et les assurances, les investissements chinois réalisés au Portugal entre 2010 et 2016 représentent 3,6% du PIB du pays ibérique, qui reçoit le président Xi Jinping mardi et mercredi.Voici les principaux actifs portugais détenus par des entreprises chinoises:- Énergie électriqueL'Etat chinois est aujourd'hui le principal actionnaire du groupe électricien Energias de Portugal (EDP), la première entreprise portugaise avec une capitalisation boursière de 11,4 milliards d'euros, à travers les participations de China Three Gorges (CTG), qui détient 23,27% du capital, et du fonds d'investissement CNIC, qui possède 5% des actions.Entré au capital d'EDP en 2011, CTG a lancé en mai dernier une OPA pour prendre le contrôle de tout le groupe et de sa filiale pour les énergies renouvelables, EDP Renovaveis, une opération estimée à environ 9 milliards d'euros.Toujours dans le secteur de l'énergie, State Grid of China détient 25% du capital du gestionnaire du réseau électrique national REN.- Banque et assuranceLe chinois Fosun est le premier actionnaire de la BCP, principale banque privée du Portugal, avec une participation de plus de 27%. Le conglomérat possède également 85% de Fidelidade, premier assureur portugais racheté à la banque publique Caixa geral de depositos et qui détient à son tour le groupe hospitalier Luz Saude.Un autre groupe chinois, Haitong Securities, a fait son entrée dans le secteur financier portugais en rachetant l'ancienne banque d'investissement de la banque Espirito Santo.- Transport aérienLe conglomérat chinois HNA a pris une participation indirecte dans la compagnie aérienne nationale TAP Air Portugal en s'associant au consortium privé Gateway, formé par l'homme d'affaires américain David Neeleman et son associé portugais Humberto Pedrosa. L'Etat portugais détient toujours les 50% restants du capital de la TAP.- Visas dorésAfin d'attirer du capital étranger, le Portugal attribue depuis 2012 des permis de séjour à des investisseurs non-européens qui gagnent accès à l'espace Schengen par exemple en déboursant au moins 500.000 euros pour un achat immobilier. Avec près de 4.000 titres obtenus sur un total de 6.600, les Chinois sont de loin les principaux bénéficiaires de ces "visas dorés".lf/tsc/bh/cn(©AFP / 04 décembre 2018 02h55)