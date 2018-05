Les prix à la production et à l'importation progressent en avril en Suisse (OFS)

Zurich (awp) - Les prix des produits pétroliers et des machines ont connu une hausse en avril, se reflétant sur l'indice des prix à la production et à l'importation. Ce dernier a progressé de 0,4% en rythme mensuel pour établir à 102,8 points, à comparer à la base de 100 points de décembre 2015, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).En comparaison annuelle, le niveau des prix a augmenté de 2,7% en avril, selon le communiqué de l'OFS.Les prix à la production ont été tirés vers le haut par le renchérissement des machines. Les prix des produits pétroliers, des équipements électriques et des produits métalliques ont aussi augmenté sur un mois. A l'inverse, les prix des montres et de la ferraille ont reculé.Concernant les prix à l'importation, les prix ont progressé avant tout pour les produits pétroliers et les machines sur un mois. Les produits métalliques, les ordinateurs, les équipements électriques, les hydrocarbures, le fer brut, l'acier et les meubles ont également coûté plus chers. A contrario, les métaux non ferreux et produits en métaux non ferreux, les instruments et appareils de mesure et de contrôle ainsi que les montres sont devenus meilleur marché.ol/jh(AWP / 15.05.2018 09h45)