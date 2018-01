Les prix des appartements reculent nettement en 2017

Zurich (awp) - Les prix des appartements en copropriété ont nettement reculé en 2017 dans la Confédération, tandis que ceux des maisons n'ont que légèrement baissé, a relevé vendredi le portail immobilier Immoscout24.ch. Les loyers se sont également contractés sur l'année écoulée.Pour les appartements, le site internet a constaté une baisse de 4% du prix du mètre carré, qui est passé de 7193,56 CHF en décembre 2016 à 6906,48 CHF à la fin de l'année dernière. Au seul mois de décembre, le repli a été de 1,1%, selon un communiqué.Pour les maisons individuelles, le recul n'a été que de 0,8%, le tarif du mètre carré passant de 6047,20 CHF fin 2016 à 5997,13 CHF en décembre dernier. Sur ce seul mois, la contraction a néanmoins été plus importante avec -1,8%.Les spécialistes d'Immoscout anticipent des mouvements sur les taux d'intérêt des hypothèques à sept et dix ans, tandis que les taux à court terme devraient rester bas pour des raisons de politique monétaire accommodante.Quant aux loyers, ils ont reculé de 1,2% l'année dernière, passant de 262,47 CHF au mètre carré en décembre 2016 à 259,21 CHF un an plus tard. En décembre, le recul s'est limité à 0,2%.Alors que la région lémanique (+1,0%) et Zurich (+0,4%) ont enregistré une hausse des loyers, la Suisse centrale (-1,6%) et le Tessin (-2,8%) ont accusé de forte baisses."Une immigration en reflux et un accroissement de l'activité de construction ont été profitables aux locataires sans pour autant que les prix de l'immobilier de placement en aient souffert, car il n'y a pratiquement aucune alternative à l'horizon en matière de placements", a estimé le directeur d'Immoscout24, Martin Waeber.al/lk(AWP / 05.01.2018 09h05)