Les prix des maisons individuelles remontent en mars

Zurich (awp) - Les prix à l'achat des maisons individuelles ont progressé en mars, après un net repli au mois de février. A l'inverse, les prix des appartements ont reculé de 1,3% sur un mois, selon le Swiss Real Estate Offer Index. L'indice est publié mensuellement par ImmoScout 24, en coopération avec la société de conseil en immobilier CIFI.Le prix moyen au mètre carré des maisons individuelles s'est inscrit à 6193 CHF, soit une hausse de 4,1% sur un mois ou 3,2% sur un an. La forte progression sur un mois s'explique par le fait qu'en février, un nombre disproportionné de biens immobiliers de moins de 100'000 CHF avait été comptabilisés, précise le communiqué.La demande de logements pourrait encore s'accroître dans les grands centres urbains, ce qui pourrait se traduire par une situation encore plus tendue sur le marché, estime le spécialiste de l'immobilier.Pour les appartement, le prix moyen au mètre carré est actuellement de 6957 CHF, soit un repli de 2,6% sur un an.Au niveau des loyers, l'indice révèle une légère hausse de 0,4% en mars par rapport au mois précédent. Sur un an, ils ont toutefois reculé de 0,6%."Malgré la reprise économique, on ne peut pas encore détecter d'évolution claire au niveau des taux d'intérêt", souligne Martin Waeber, directeur d'Immoscout. Cela explique que "l'or-béton" reste attrayant pour les investisseurs.ol/jh(AWP / 04.04.2018 08h42)