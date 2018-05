Les propos d'Abbas sur les juifs "inacceptables" et "troublants", selon l'ONU

Nations unies (Etats-Unis) - Les propos sur les juifs du dirigeant palestinien Mahmoud Abbas sont "inacceptables" et "profondément troublants", a dénoncé mercredi dans un communiqué le coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Proche-Orient, Nickolay Mladenov.M. Abbas "a choisi d'utiliser son discours devant le parlement de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) pour répéter certaines des insultes antisémites les plus méprisantes, dont la suggestion que la place des juifs dans la société était la cause de l'Holocauste", a souligné dans un communiqué le responsable de l'ONU.Ces propos sont "inacceptables, profondément troublants et ne servent pas les intérêts du peuple palestinien ou de la paix au Proche-Orient", a-t-il ajouté."Les dirigeants ont une obligation de s'opposer à l'antisémitisme partout et tout le temps, et non de perpétuer les théories complotistes qui l'alimentent", a aussi affirmé Nickolay Mladenov.Interrogé lors du point de presse quotidien de l'ONU sur la position du secrétaire général, Antonio Guterres, le porte-parole adjoint de l'organisation, Farhan Aziz Haq, s'est borné à répondre que le patron des Nations unies partageait pleinement le point de vue de Nickolay Mladenov.Dans un communiqué, l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, Danny Danon, a indiqué avoir envoyé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU lui réclamant "de condamner" les propos de Mahmoud Abbas. "Une telle diatribe haineuse contre un peuple qui a subi des milliers d'années de persécution intolérable est complètement inacceptable", a souligné le diplomate israélien en réclamant aussi "des excuses sincères" du président palestinien.M. Abbas, déjà accusé d'antisémitisme par Israël dans le passé, a suggéré lundi soir que les massacres perpétrés contre les juifs d'Europe au cours de l'Histoire étaient moins dus à l'antisémitisme qu'à leur rôle dans la société, notamment dans le secteur bancaire.(©AFP / 02 mai 2018 17h49)