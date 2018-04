Les rebelles yéménites ont attaqué un tanker saoudien (coalition)

Ryad - Les rebelles Houthis au Yémen ont attaqué mardi un tanker saoudien transportant du pétrole en mer Rouge, provoquant des dégâts "mineurs", a indiqué un média d'Etat saoudien, citant une source de la coalition dirigée par Ryad."Un tanker pétrolier saoudien a fait l'objet d'une attaque des Houthis (...) au large du port de Hodeida", a indiqué l'agence SPA, en référence à un port aux mains des Houthis situé dans l'ouest du Yémen.Il a subi des "dégâts mineurs" et a continué sa route "après l'intervention rapide d'un navire de la coalition", a ajouté l'agence, citant un porte-parole de la coalition et sans donner plus de détails sur les circonstances de l'attaque.Depuis mars 2015, une coalition militaire sous commandement saoudien intervient au Yémen en soutien aux forces du gouvernement internationalement reconnu pour contrer les rebelles Houthis qui ont pris en 2014 le contrôle de la capitale Sanaa et d'autres secteurs du pays.La coalition a indiqué mardi que l'attaque avait "souligné les dangers posés à la sécurité régionale par les milices Houthis et leurs soutiens", dans une référence à l'Iran, pays accusé par Ryad de fournir des armes aux rebelles.Les Houthis ont récemment multiplié leurs attaques contre l'Arabie saoudite, tirant notamment fin mars sept missiles vers le royaume. Ils ont tous été interceptés par les Saoudiens, mais la chute de débris sur une habitation a tué un ouvrier égyptien à Ryad.L'organisation Human Rights Watch (HRW) a dénoncé des tirs de missiles "aveugles" et "illégaux" sur des zones habitées.Lundi, 16 personnes ont été tuées dans un raid aérien attribué à la coalition contre un bâtiment abritant des Houthis près du port de Hodeida, selon des sources de sécurité.L'Unicef a fait état de "plusieurs enfants" parmi les victimes, évoquant l'"une des attaques les plus meurtrières pour les enfants depuis (...) 2015".L'intervention de la coalition à partir de 2015 a permis la reprise aux Houthis de cinq provinces du sud mais les rebelles contrôlent toujours d'autres zones, en premier lieu la capitale.Le conflit a fait près de 10.000 morts et 53.000 blessés, dont de nombreux civils, et provoqué une catastrophe humanitaire qualifiée de majeure par les Nations unies.(©AFP / 03 avril 2018 17h38)