Les recherches de l'avion du vol MH370 de Malaysia Airlines s'achèveront le 29 mai

MAS - MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM (MALAYSIA AIRLINES)

Kuala Lumpur - Les recherches dans l'océan Indien pour retrouver l'avion du vol MH370 de Malaysia Airlines qui a mystérieusement disparu il y a plus de quatre ans s'achèveront le 29 mai, a annoncé mercredi le ministre malaisien des Transports.Le Boeing 777 s'était volatilisé le 8 mars 2014 avec 239 personnes à son bord, peu après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin.Les premières recherches maritimes coordonnées par l'Australie -les plus importantes de l'histoire de l'aviation- avaient été suspendues en janvier 2017.Aucune trace de l'avion n'a été trouvée dans la zone de recherches de 120.000 km2 explorée dans le sud de l'océan Indien au large de l'Australie, sur la base d'analyses satellite de la trajectoire possible de l'appareil après qu'il a dévié de son itinéraire théorique.Sous la pression des familles des disparus, l'ancien gouvernement malaisien avait alors conclu un accord avec Ocean Infinity, une société privée spécialisée dans la recherche sous-marine. Celle-ci ne devait être rémunérée que si elle parvenait à retrouver le Boeing ou ses boîtes noires.Ocean Infinity se concentrait sur une nouvelle zone de recherches, vaste de 25.000 km2, située au nord de la précédente, dans le sud de l'Océan Indien.Son bateau, le Seabed Constructor, qui bat pavillon norvégien, est équipé de huit drones munis de sonars et de caméras capables de plonger jusqu'à 6.000 mètres de profondeur.Le ministre malaisien des Transports Anthony Loke, qui appartient au nouveau gouvernement arrivé au pouvoir après les élections du 9 mai, a souligné que les recherches d'Ocean Infinity auraient dû se terminer en avril mais avaient continué."Les recherches se poursuivront jusqu'au 29 mai", a déclaré aux journalistes M. Loke.Auparavant, le nouveau Premier ministre Mahathir Mohamad avait fait savoir que le contrat avec Ocean Infinity était en cours de révision.Grace Nathan, une avocate malaisienne dont la mère Anne Daisy était à bord du MH370, a déclaré que l'annonce de mercredi n'était pas une surprise mais estimé que le gouvernement devrait laisser ouverte la possibilité pour une autre société de reprendre les recherches en vertu du même principe, qui est que la rémunération est subordonnée au résultat."Nous ne pouvons pas dire (au gouvernement) ce qu'il doit faire mais pour moi et les familles, trouver l'avion est important pour beaucoup de raisons", a-t-elle dit à l'AFP.Dans une lettre adressée au nouveau gouvernement malaisien rendue publique avant l'annonce de la fin des recherches, Voice370, un groupe représentant les familles des victimes, dont Grace Nathan est membre, demande que soit procédé à un "examen complet" de tous les éléments se rapportant à la disparition de l'avion.Il appelle aussi à "une enquête sur toutes éventuelles falsifications et/ou destructions de documents relatifs au MH370".Une vingtaine de débris découverts sur le littoral de l'océan Indien au large de l'Afrique de l'Est -loin de la zone de recherches- ont été identifiés comme appartenant probablement ou certainement à l'appareilpl-sr/jac/bds(©AFP / 23 mai 2018 12h23)