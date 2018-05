Les règles ne protégeront pas les banques des géants numériques, prévient le superviseur français

AMAZON.COM

Paris - 4972029274040125La réglementation n'est pas là pour protéger les banques face à l'éventuelle concurrence des géants numériques, a prévenu lundi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, sur fond de spéculations sur les intentions de groupes comme Amazon."Les +big techs+ devront appliquer les règles des banques et des assurances si (elles) se lancent dans les mêmes activités régulées", a déclaré M. Villeroy de Galhau à l'occasion du bilan annuel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), entité rattachée à la BdF et chargée de surveiller banques et assureurs.Mais, "personne ne doit s'attendre pour autant à ce que régulation, nécessaire, signifie protection des situations existantes", a-t-il enchaîné. "La seule réponse efficace, c'est évidemment l'innovation."Les banques traditionnelles sont confrontées ces dernières années à la concurrence de nouveaux acteurs numériques, dits "fintech", et de multiples frictions les opposent sur le terrain réglementaire, par exemple sur l'accès aux comptes des clients.Si ces startups n'ont pour l'heure guère séduit en masse - et sont souvent rachetées par les banques -, les spéculations vont bon train sur l'arrivée dans le secteur de géants numériques comme Amazon: en mars, le journal américain de référence Wall Street Journal a rapporté que le mastodonte du commerce en ligne envisageait de proposer des comptes en banque."Le défi va (...) au-delà de la seule réglementation financière", a nuancé M. Villeroy de Galhau, qui a par ailleurs salué le système financier français comme "un des plus solides d'Europe" à l'issue de 2017.Il a notamment mis l'accent sur "la protection des données" au moment où vient d'entrer en vigueur un nouveau règlement européen (RGPD) qui revoit en profondeur la façon dont les entreprises traitent le sujet.jdy/bt/soe/php(©AFP / 28 mai 2018 10h08)