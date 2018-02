Les réseaux câblés ont gagné 62'000 abonnés en 2017

Berne (awp/ats) - Les câblo-opérateurs regroupés au sein de l'association Suissedigital ont glané 62'000 abonnements supplémentaires l'an dernier, une hausse de 1,4% par rapport à 2016. Si une baisse a été constatée pour la télévision, la téléphonie et l'internet à haut débit ont progressé.Le recul des abonnements TV s'est chiffré à 62'000 l'an dernier (-2,6% sur un an). Un repli qui a été freiné par le lancement en septembre de la nouvelle chaîne "MySports", a relevé mercredi Suissedigital dans un communiqué.La téléphonie, avec 103'000 abonnements supplémentaires (+12,3%), a fortement progressé l'an dernier auprès des quelque 200 câblo-opérateurs regroupés chez Suissedigital. La hausse a été plus modeste pour l'internet à haut débit (21'000 nouveaux abonnés, +1,7%), sur un marché déjà saturé.ats/rp(AWP / 07.02.2018 12h10)