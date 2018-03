Les réserves de devises de la BNS ont augmenté de 0,8 mrd CHF en février

Zurich (awp) - Les réserves de devises de la Banque nationale suisse (BNS) ont augmenté de 0,8 mrd CHF en février. A la fin du mois sous revue, elles s'établissaient à 732,76 mrd CHF, contre 732,03 mrd CHF fin janvier.Le montant total des réserves (à l'exception des stocks d'or) se montait fin février à 738,11 mrd, après 737,27 mrd CHF un mois plus tôt, pouvait-on lire mercredi sur le site internet de la BNS. Les données sont publiées conformément à la norme spéciale de diffusion des données (NSDD) du Fonds monétaire international (FMI).Ci-dessous, l'évolution des réserves de devises sur les six derniers mois: (en mrd CHF)février +0,8janvier -12,7décembre +5,8novembre -3,7octobre +17,0septembre +7,4Il est difficile d'extrapoler de ces chiffres une éventuelle intervention de la BNS sur le marché des devises. Les variations de change expliquent dans la majeure partie des cas cette évolution.En février, l'euro s'est déprécié à 1,1518 CHF, contre 1,1600 fin janvier. Dans le même laps de temps, le dollar US s'est apprécié renchéri 0,9427 CHF, après 0,9320 CHF.ra/buc(AWP / 07.03.2018 09h38)