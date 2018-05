Les responsables du FMI examineront vendredi la demande de l'Argentine

Washington - Les responsables du Fonds monétaire international (FMI) examineront vendredi la demande d'aide de l'Argentine, a annoncé lundi Gerry Rice, porte-parole de l'institution."Les équipes du FMI poursuivent leurs discussions avec les autorités de l'Argentine en vue d'un programme de soutien du FMI. (...) Une réunion du comité de direction du FMI est programmée vendredi 18 mai", a-t-il indiqué dans une déclaration écrite."Il s'agira d'une réunion informelle faisant partie du processus habituel d'information du comité de direction sur les négociations en vue d'un programme" d'aide financière, a-t-il ajouté.En d'autres termes, le FMI ne devrait pas annoncer un accord vendredi. Pour autant, Gerry Rice rappelle que "le but du FMI est de parvenir rapidement à une conclusion".La directrice générale du Fonds Christine Lagarde a souligné jeudi qu'elle soutenait les réformes économiques en Argentine et qu'elle espérait arriver rapidement à un accord sur un programme de soutien du FMI demandé par Buenos Aires.L'Argentine a fait une requête pour "un accord de confirmation" (ou Stand-By agreement). Ce type de prêt permet au Fonds "de répondre rapidement aux besoins de financement extérieur des pays et d'accompagner les politiques destinées à sortir des situations de crise et à rétablir une croissance durable", selon une fiche technique du FMI.Les autorités argentines et le FMI doivent désormais se mettre d'accord sur la durée du prêt et son montant.Ce genre d'accord peut durer jusqu'à trois ans maximum mais il couvre le plus souvent une période de un à deux ans. Il doit être remboursé dans les trois à cinq ans suivant le déboursement.Le président argentin Mauricio Macri avait annoncé le 8 mai qu'il sollicitait l'aide financière du Fonds monétaire international pour contrecarrer les turbulences sur les marchés qui ont fait chuter le peso, faisant redouter une nouvelle crise.Si le gouvernement argentin n'a pas précisé de montant, des informations de presse ont fait état d'une demande à hauteur de 30 milliards de dollars.(©AFP / 14 mai 2018 14h01)