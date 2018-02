Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Neuchâtel, 26 février 2018 (OFS) - Au 4e trimestre 2017, l'emploi total (nombre de places de travail) a augmenté de 0,8% par rapport au même trimestre de l'année précédente (+0,4% par rapport au trimestre précédent). En équivalents plein temps, l'augmentation est de 0,6% par rapport à l'année précédente. On dénombre, dans l'ensemble de l'économie, 9000 places vacantes de plus qu'un an auparavant (+16,8%) et les prévisions d'évolution de l'emploi sont à la hausse (+1,2%). Tels sont les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) sur l'emploi.(Admin.ch / 26.02.2018 15h30)(Admin.ch / 26.02.2018 15h30)