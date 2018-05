Les salaires moyens en hausse de 0,6% dans la construction en 2018

Zurich (awp) - Les salaires moyens dans la construction ont augmenté de 0,6% par rapport à 2017. C'est ce qui ressort d'une enquête sur les salaires de la Société suisse des entrepreneurs (SSE), s'appuyant sur plus de 40'000 annonces.La rémunération moyenne du personnel assujetti à la convention nationale s'élève en 2018 à 5804 francs par mois, y compris le 13e salaire, indique jeudi la SSE. Les travailleurs de la classe de salaire la plus basse selon le système fixé dans la convention nationale touchent de leur côté un salaire mensuel moyen de 5400 francs. Et ce alors que ces collaborateurs n'ont pas de diplôme de fin d'apprentissage et n'ont pas suivi de formation spécifique, souligne l'organisation patronale."Les entreprises octroient des augmentations de salaire à titre facultatif, bien qu'il n'y ait eu aucun accord avec les syndicats à ce sujet", note la SSE. Le pouvoir d'achat du personnel de chantier a augmenté de 8% depuis 2008, sous déduction de l'inflation.tn/al(AWP / 17.05.2018 10h00)