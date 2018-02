Les salaires seront relevés de 1,1% chez Swisscom en 2018

Berne (awp/ats) - Les négociations salariales chez Swisscom ont abouti. Le géant bleu et ses partenaires sociaux syndicom et transfair ont convenu d'un relèvement de 1,1% de la masse salariale en 2018.L'augmentation des rémunérations des collaborateurs soumis à la convention collective de travail (CCT) dépendra de leur performance et de la position dans la bande salariale, précise mardi Swisscom dans un communiqué. La majorité des employés bénéficiera d'une augmentation d'au moins 0,5% par an.Les collaborateurs aux salaires les plus élevés recevront quant à eux un bonus. Les partenaires sociaux ont également accepté l'accord salarial, qui concerne près de 13'500 employés. Les hausses entreront en vigueur au 1er avril.ats/jh(AWP / 27.02.2018 15h19)