Les services de Pôle emploi s'améliorent, selon l'assurance chômage

Pôle emploi a rempli en 2017 ses objectifs de performance fixés par l'Etat et l'assurance chômage, selon un rapport annuel diffusé vendredi par l'Unédic.Les performances de Pôle emploi sont évaluées chaque année à travers 14 indicateurs, pour lesquels des objectifs sont fixés avec l'Etat et les partenaires sociaux gestionnaires de l'Unédic (assurance chômage). En 2017, l'opérateur a atteint la cible pour tous les indicateurs, selon l'Unédic.Pôle emploi a notamment enregistré 4,14 millions de retours à l'emploi l'année dernière, soit environ 105.000 de plus que l'objectif.Le nombre de demandeurs d'emploi de longue durée a par ailleurs diminué, selon les critères choisis pour cet indicateur: fin septembre, 1,48 millions des inscrits à Pôle emploi avaient cumulé 12 mois d'inscription en catégorie A (sans activité) au cours des 15 derniers mois, un chiffre en baisse de 3,3% sur un an.Cette définition du chômage de longue durée est différente de celle issue des publications de Pôle emploi, qui recensent les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an, sans distinguer ceux exerçant ou non une activité. Selon cette définition, il y avait en métropole 2,49 millions de demandeurs d'emploi de longue durée fin septembre, un chiffre en hausse de 2,9% sur un an.Concernant l'indemnisation, Pôle emploi a atteint son objectif en matière de premiers paiements dans les délais (94,4% en 2017) et de satisfaction des demandeurs d'emploi concernant les information liées aux allocations (72,9%).Les demandeurs d'emploi sont aussi majoritairement satisfaits du suivi général dont ils bénéficient (71%) et des services numériques de Pôle emploi (91%).Du côté des entreprises, 70,7% ont été satisfaites de leur dernier recrutement confié à l'opérateur.Au 1er trimestre 2018, 6,59 millions de demandeurs d'emploi étaient inscrites à Pôle emploi, dont 3,70 millions de chômeurs (sans activité).(©AFP / 04 mai 2018 17h30)