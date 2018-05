Les États-Unis ne peuvent pas décider pour l'Iran et le monde (président Rohani)

Téhéran - Le président iranien Hassan Rohani a affirmé lundi que les Etats-Unis ne pouvaient pas décider seuls pour l'Iran et le monde, en réaction aux propos du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo qui a menacé Téhéran de sanctions "les plus fortes de l'Histoire"."Le monde d'aujourd'hui n'accepte pas que les Etats-Unis décident pour lui (...) Qui êtes-vous pour décider pour l'Iran et le monde? L'époque de telles déclarations est révolue", a déclaré le président Rohani selon des agences iraniennes.Les Etats-Unis ont menacé l'Iran de sanctions "les plus fortes de l'Histoire" si Téhéran ne se plie pas à leurs conditions draconiennes pour conclure un "nouvel accord" beaucoup plus large, après le retrait américain controversé de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en juillet 2015 entre Téhéran et les puissances du groupe 5+1 (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne)."L'Iran n'aura plus jamais carte blanche pour dominer le Moyen-Orient", a déclaré M. Pompeo en présentant la "nouvelle stratégie" des Etats-Unis."Le peuple iranien a entendu des centaines de fois de tels propos et n'y prête pas attention", a ajouté M. Rohani.(©AFP / 21 mai 2018 17h39)