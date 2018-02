Les taux hypothécaires en forte hausse depuis le début de l'année (étude)

Zurich (awp) - Les taux hypothécaires ont progressé en Suisse depuis le début de l'année, d'après les relevés du comparateur en ligne moneyland.ch. A l'inverse, la rémunération de l'argent est au plus bas, tant au niveau des comptes épargne que de prévoyance, souligne mardi un communiqué.Au 12 février, les taux fixes à cinq ans s'établissaient en moyenne à 1,28%, contre 1,14% au 1er janvier. "La hausse est d'environ 12,3% depuis le début de l'année", résume Felix Oeschger, analyste chez Moneyland.ch.A la même date, les hypothèques à taux fixe à dix ans s'élevaient en moyenne à 1,73%, une valeur qui n'avait plus été atteinte depuis deux ans. Début janvier, le taux moyen des crédits immobiliers présentés par les banques et assurances n'était que de 1,51%.Le comparateur note toutefois d'importantes disparités entre les établissements. "Les offres enregistrant les taux hypothécaires les plus élevés peuvent être deux fois plus chères que les offres meilleures marché", explique M. Oeschger.Si emprunter coûte désormais plus cher, la rémunération de l'argent s'est encore amenuisée, plusieurs banques ayant à nouveau réduit les intérêts sur les comptes de prévoyance ou d'épargne, souligne les auteurs de l'étude. Début février, les comptes épargne pour adultes n'offraient que 0,08%, les comptes de libre passages seulement 0,11% et les comptes de troisième pilier 0,311%.ol/al(AWP / 13.02.2018 08h00)