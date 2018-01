Les technologies de l'information en hausse de 2,3% en 2017

Zurich (awp/ats) - Le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) a poursuivi sa croissance en 2017, grâce aux investissements dans le domaine informatique. Il a réalisé un chiffre d'affaires total en progression de 2,3%, à 31,4 milliards de francs.Pour 2018, l'Observatoire européen des technologies de l'information (EITO) prévoit une nouvelle augmentation des ventes de 2,2%, laissant apparaître "un optimisme inédit depuis sept ans" pour le secteur des TIC, indique mardi Swico. Après deux ans, le choc du franc fort paraît surmonté, relève la fédération des professionnels des technologies de l'information et de la communication en Suisse.Dans le détail, le marché helvétique de l'informatique (hors télécommunications) a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 19,8 milliards de francs, en hausse de 3,5%. Le segment logiciel a connu la plus forte croissance (+6%, à 6,4 milliards). La part de marché du segment des logiciels est nettement plus élevée en Suisse (20,4%) que dans l'Union européenne (UE) (13,8%), relève Swico.Les services informatiques demeurent le secteur le plus important, avec une expansion de 3%, à 10,6 milliards de francs. En revanche, le segment des équipements a reculé de 0,5%, à 2,8 milliards.Le marché des télécommunications a lui légèrement progressé de 0,3%, à 11,6 milliards de francs. Les ventes réalisées dans les téléphones portables se sont notamment reprises, enregistrant une hausse de 4,1% à 1,7 milliard, après l'important ralentissement de 2016 (-21,6%).Swico a accueilli de nouveaux membres l'an dernier, portant ainsi pour la première fois leur nombre à plus de 500. L'adhésion d'au moins deux douzaines de start-up est particulièrement réjouissante, se félicite l'organisation, qui a également pu renforcer sa présence en Suisse romande.Plus globalement, au niveau européen, le marché s'est également bien porté en 2017: le chiffre d'affaires total a augmenté de 2,5%, pour atteindre 688 milliards d'euros (803,7 milliards de francs), selon l'EITO.ats/jh(AWP / 16.01.2018 15h41)