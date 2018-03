Les trois syndicats de la RATP appellent à la grève le 22 mars

Les trois syndicats représentatifs de la RATP appellent à la grève le 22 mars pour soutenir les cheminots de la SNCF, mobilisés ce jour-là contre la réforme du ferroviaire, et défendre le service public de transport, a appris l'AFP mercredi auprès d'eux.La CGT-RATP, premier syndicat de la régie publique des transports parisiens, a déposé un préavis de grève du 21 mars à 21H00 au 23 mars à 8H00, faisant valoir notamment son "refus de voir remettre en cause le service public dans ses missions".La crainte d'une privatisation future de l'entreprise, ainsi que le "manque d'effectif" à la RATP, sont également mis en avant.Le secrétaire général de l'Unsa-RATP, Thierry Babec, va "déposer un préavis ce soir ou demain matin", pour les mêmes raisons, a-t-il dit à l'AFP."Malgré les propos rassurants entendus à la RATP, qui peut garantir qu'après la SNCF, ce ne sera pas notre tour?", a écrit le deuxième syndicat du groupe sur sa page Facebook.Quant à SUD-RATP, troisième syndicat, il n'a pas déposé de "préavis spécifique" pour le 22 mars, car un "préavis illimité" est en vigueur depuis 2011, mais appelle lui aussi à la grève."On appelle le 22 à rejoindre le cortège des cheminots et à être solidaire avec eux", a dit son secrétaire général, Hervé Techer.Une manifestation nationale de cheminots est prévue le 22 mars à Paris, à l'appel des quatre syndicats représentatifs à la SNCF, contre la réforme prévoyant, entre autres, la transformation du groupe ferroviaire en société anonyme et la fin du statut des cheminots à l'embauche."La transformation d'Epic en société anonyme n'est absolument pas à l'ordre du jour" à la RATP, a temporisé mercredi une source proche du dossier. De même, "l'arrêt des recrutements au statut n'est pas envisagé" dans la régie, a-t-on ajouté de même source.Les prévisions de trafic dans les transports parisiens seront communiquées en début de semaine prochaine, certains agents de la RATP devant se déclarer grévistes 48 heures avant le début du mouvement.(©AFP / 14 mars 2018 19h12)