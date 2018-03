Les ventes de viande au détail en baisse en Suisse en 2017

Berne (awp/ats) - Le commerce de détail suisse a vendu moins de viande en 2017. Les ventes de produits à base de viande suisse et importée a diminué de 0,7% à 221'468 tonnes, a fait savoir vendredi l'Office fédéral de l'agriculture.Ces volumes représentent l'équivalent de 26 kilos de viande par habitant sur une année. Et ils correspondent à un total de 4,64 milliards de francs, soit une même baisse de 0,7% en comparaison avec 2016.Seules les ventes de poulet (+0,9 %) et de saucisses (+0,8 %) ont enregistré une hausse du chiffre d'affaires, particulièrement les cuisses, les "nuggets", les brochettes et les mélanges destinés à être grillés. Les reculs les plus marqués concernent la viande de porc fraîche (-1,8 %) et la viande de veau fraîche (-2,6 %). Toutes deux sont produites à plus de 90% dans le pays.La diminution des recettes pour la viande de porc est liée aux prix bas en particulier des morceaux à poêler (côtelettes, filets, steaks et émincé), écrit l'office fédéral. Quant à celle de la viande de veau, c'est la baisse des ventes de morceaux de choix comme le filet qui est invoquée. L'amenuisement du chiffre d'affaires s'explique donc par le recul de la production de viande de veau suisse.Les clients de commerces de détail ont dépensé en moyenne 20,95 francs par kg de viande, toutes catégories confondues, en 2017. Un montant similaire à celui de 2016. La viande fraîche était en moyenne un peu meilleur marché tandis que le prix moyen des produits transformés à base de viande a légèrement augmenté.(AWP / 03.03.2018 08h57)