Les ventes sur Internet ont grimpé de 10% à 8,6 milliards en 2017

Zurich (awp/ats) - Les ventes de détail en ligne ont augmenté de 10% l'an dernier en Suisse par rapport à 2016, pour totaliser 8,6 milliards de francs. La part du tourisme d'achat sur Internet a pour sa part explosé de 23% à 1,6 milliard.L'électronique de loisirs a réalisé un chiffre d'affaires en ligne de 2 milliards de francs, après 1,8 milliard en 2016, indique l'étude publiée mardi par l'Association suisse de vente à distance (ASVAD) et l'institut GfK, menée en collaboration avec La Poste. Plus du tiers des articles dans cette catégorie s'écoule sur Internet.Les ventes en ligne et par correspondance continuent de croître plus vite que le commerce stationnaire. Quant aux achats transfrontaliers à distance, leur chiffre d'affaires a triplé depuis 2011.ats/rp(AWP / 20.02.2018 10h55)