Le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie, soupçonné de corruption et suspendu de ses fonctions, a clamé son innocence dans une interview accordée au Financial Times parue vendredi.Mais dans un entretien avec l'AFP vendredi à Bruxelles, le Premier ministre letton, Maris Kucinskis, a insisté pour qu'Ilmars Rimsevics -interpellé le week-end dernier puis remis en liberté sous caution- "se mette en retrait" de ses fonctions "pendant l'enquête".Au Financial Times, Ilmars Rimsevics a affirmé que les accusations pesant sur lui avaient été fabriquées par plusieurs banques mises dans l'embarras par ses efforts en vue d'améliorer leur transparence en ce qui concerne les comptes de non-résidents en Lettonie, un pays balte voisin de la Russie.Il avait notamment été accusé d'avoir reçu un pot-de-vin d'un montant d'au moins 100.000 euros."Je (le) démens avec véhémence", a-t-il déclaré au quotidien financier. "Je peux seulement deviner que j'étais devenu une personne publique très incommode pour plusieurs institutions financières de ce pays, ce qui les a poussées, pendant une longue période, à chercher à réunir des preuves ou (à ourdir) des provocations pour me faire partir"."C'est une campagne bien orchestrée par plusieurs individus et banques qui ont servi des clients non-résident à différentes époques (...) pour qui je suis devenu un poids", a encore affirmé M. Rimsevics. Il s'est agi, selon lui, d'une réaction à ses demandes que certaines banques soient contrôlées par des cabinets d'audit américains en 2016 et 2017, ce qui a "réduit leurs recettes et leurs bénéfices".Il avait été accusé à mots couverts par l'actionnaire majoritaire et président de la banque Norvik, le huitième établissement de son pays, Grigory Guselnikov, d'avoir tenté, en se servant d'un intermédiaire, d'obtenir de lui des pots-de-vins à plusieurs reprises.De son côté, à Bruxelles, M. Kucinskis a reproché vendredi à la banque Norvik d'avoir "orchestré une campagne de diffamation contre la Lettonie pour ternir sa réputation internationale et son image à l'étranger en répandant de fausses informations sur de possibles pots-de-vins qui n'ont jamais" été versés.Elle n'a "présenté aucune preuve" à ce sujet, a-t-il dit à l'AFP.L'affaire du gouverneur de la banque centrale a éclaté approximativement en même temps que celle concernant la troisième banque privée du pays, ABLV, à laquelle la Banque centrale européenne (BCE) a imposé le gel des paiements.M. Kucinskis a réaffirmé vendredi qu'il n'existait aucun lien entre les deux affaires.Le 13 février, Washington a qualifié ABLV d'établissement "de première importance en matière de blanchiment d'argent" conformément à la loi américaine, tout en l'accusant d'implication dans des programmes illégaux liés à l'armement en Corée du Nord.La police lettonne a annoncé vendredi avoir commencé à enquêter sur le blanchiment d'argent présumé par ABLV.(©AFP / 23 février 2018 16h57)