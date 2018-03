Li Ka-shing, l'homme le plus riche de Hong Kong, a annoncé vendredi qu'il prenait sa retraite de la présidence de sa société phare, CK Hutchison, tournant la page d'une ère marquée par un sens aigu des affaires."J'ai décidé de démissionner de mon poste de président du groupe et de me retirer de celui de directeur général lors de la prochaine assemblée générale annuelle", a déclaré M. Li, 89 ans, dans un communiqué.(©AFP / 16 mars 2018 10h02)