Li Ka-shing, l'homme d'affaires le plus riche de Hong Kong, annonce sa retraite

Li Ka-shing, l'homme le plus riche de Hong Kong, a annoncé vendredi qu'il prenait sa retraite de la présidence de sa société phare, CK Hutchison, tournant la page d'une ère marquée par un sens aigu des affaires."J'ai décidé de démissionner de mon poste de président du groupe et de me retirer de celui de directeur général lors de la prochaine assemblée générale annuelle", a déclaré M. Li, 89 ans, dans un communiqué.M. Li, qui aura 90 ans en juillet, met un point final à des spéculations croissantes sur son départ en retraite après près de 70 ans de carrière. Il devrait transmettre les rênes de son empire à son fils aîné Victor.L'homme d'affaires a ajouté qu'il jouerait le rôle de "conseiller principal" auprès de la compagnie.Jusqu'alors, il s'était refusé à répondre clairement aux questions sur son retrait des affaires mais une vaste réorganisation de son empire en 2015 avait été perçue comme un préparatif pour un passage de témoin.(©AFP / 16 mars 2018 10h03)