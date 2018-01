Liban: un responsable du Hamas grièvement blessé dans un attentat à la voiture piégée

Un responsable du mouvement islamiste palestinien Hamas a été grièvement blessé aux jambes dimanche dans un attentat à la voiture piégée à Saïda, dans le sud du Liban, a-t-on appris de sources militaires et médicale."Une bombe a explosé dans la voiture, blessant le propriétaire du véhicule, le Palestinien Mohammed Hamdane", a indiqué l'armée libanaise dans un communiqué."Mohammed Hamdane, un responsable du mouvement Hamas, a été blessé dans l'explosion d'une bombe placée sous une voiture de marque BMW dans la ville de Saïda", avait auparavant indiqué à l'AFP une source militaire.Il a été grièvement blessé aux jambes et hospitalisé, selon une source médicale.Le Hamas n'a fait aucun commentaire, et l'attentat n'a pas été revendiqué jusqu'à présent.Un correspondant de l'AFP s'est rendu sur place et a pu voir la voiture calcinée, dans le parking de l'immeuble où réside le responsable du Hamas.La BMW sous laquelle le dispositif explosif avait été installé appartient bien à ce membre du mouvement palestinien, a de son côté rapporté l'agence nationale libanaise ANI.Mohammed Hamdane, dont les fonctions au sein du Hamas restent à préciser, est aussi connu sous le nom d'"Abou Hamza".Des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens vivent au Liban, pour la plupart dans les 12 camps du pays, dont celui de Aïn Héloué, le plus grand, situé près de Saïda (40 km au sud de Beyrouth).En vertu d'un accord de longue date, l'armée libanaise ne pénètre pas dans les camps, où la sécurité est assurée par des factions palestiniennes.Aïn Héloué abrite différents groupes armés et est régulièrement le théâtre d'affrontements impliquant de petits groupes extrémistes qui s'y sont implantés au fil des années.Saïda avait été le théâtre en mai 2006 de l'assassinat d'un dirigeant du Jihad islamique (palestinien), Mahmoud Majzoub, et de son frère Nidal dans un attentat à la voiture piégée. L'armée libanaise affirmait avoir découvert un réseau lié à Israël, qu'elle avait accusé d'être derrière l'attentat.Un tribunal militaire a condamné à mort en 2010 un ancien membre de la Sûreté générale libanaise reconnu coupable de collaboration avec Israël et d'implication dans l'assassinat des frères Majzoub.(©AFP / 14 janvier 2018 13h46)