Liberia/ONU: Guterres "félicite" Weah pour sa victoire à la présidentielle

Nations unies (Etats-Unis) - Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a "félicité" vendredi dans un communiqué George Weah pour sa victoire à la présidentielle au Liberia, au terme d'un "processus électoral réussi, mené dans un cadre pacifique"."La tenue d'élections pacifiques, transparentes, libres et équitables confirme la marche déterminée du Liberia vers un développement, une paix et une stabilité durables", a-t-il ajouté, cité dans le communiqué par son porte-parole, Stéphane Dujarric.Les défis auxquels fait face le Liberia sont "importants et requièrent une unité de vues entre le président élu et son gouvernement ainsi qu'avec toutes les parties prenantes politiques" dans le pays, a aussi estimé Antonio Guterres.Le secrétaire général des Nations unies entend "travailler étroitement avec le président élu et le peuple du Liberia pour consolider la paix et son développement économique", a enfin indiqué son porte-parole.La Commission électorale nationale (NEC) au Liberia a proclamé vendredi la "victoire au second tour" de la présidentielle mardi de George Weah et de sa colistière, Jewel Howard-Taylor, ouvrant la voie à une transition pacifique dans ce pays ravagé dans le passé par des années de guerre.(©AFP / 29 décembre 2017 23h16)