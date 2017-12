Liberia: l'adversaire de Weah le "félicite" pour sa victoire à la présidentielle

Monrovia - Le vice-président sortant du Liberia, Joseph Boakai, a félicité vendredi son rival, le sénateur et ancienne star du football George Weah, pour sa victoire au second tour de la présidentielle, ouvrant la voie à une transition pacifique dans un pays à l'histoire meurtrie par les guerres civiles."Mon amour pour le pays est plus profond que mon désir d'être président. C'est pourquoi, il y a peu, j'ai appelé George Weah pour le féliciter en tant que vainqueur du scrutin présidentiel", a déclaré M. Boakai à la mi-journée, dans un message solennel à la nation."Je respecte la volonté du peuple, telle qu'annoncée par la Commission électorale nationale", qui a crédité M. Boakai de 38,5% des voix, contre 61,5% à George Weah, a-t-il ajouté, entouré des principaux leaders de son parti et de ses soutiens, au siège de sa formation dans le centre de Monrovia."Je rejetterai toutes les tentatives d'imposer la douleur, la difficulté, l'agonie et l'incertitude. Mon nom ne servira d'excuse pour aucune goutte de sang humain dans ce pays", qui a traversé des guerres civiles ayant fait 250.000 morts entre 1989 et 2003.(©AFP / 29 décembre 2017 12h34)