Libye: Total a finalisé sa prise de participation dans Waha

Paris - Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a assuré jeudi avoir informé les autorités libyennes de son intention de prendre une participation dans le champ pétrolier de Waha et souligné que cette acquisition a déjà été finalisée."Nous avons finalisé l'acquisition au 31 mars", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes financiers.Le géant pétrolier et gazier français avait annoncé début mars avoir acquis auprès de Marathon Oil, pour 450 millions de dollars, une participation de 16,33% dans les concessions de Waha en Libye.La compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a cependant indiqué lundi vouloir réexaminer avec le gouvernement libyen d'union nationale cette opération, estimant qu'elle n'avait pas obtenu les autorisations nécessaires."Nous avons prévenu les autorités libyennes longtemps à l'avance", a assuré Patrick Pouyanné, même si "d'un point de vue strictement légal, ni la loi libyenne ni l'accord de concession n'exige une approbation formelle"."Il n'y a eu aucune objection, donc nous avons décidé de finaliser et l'acquisition est faite, les actions de Marathon Libya sont aujourd'hui dans les mains de Total", a-t-il poursuivi."Nous avons bien sûr un dialogue ouvert et permanent avec les autorités libyennes" même si la situation en Libye est "un peu compliquée d'un point de vue politique", a indiqué Patrick Pouyanné. Total les a assurés de sa "volonté de développer le champ de Waha dans l'intérêt national de la Libye".Les autres actionnaires de Waha sont la NOC (59,18%), ConocoPhillips (16,33%) et Hess (8,16%).jmi/pid/az(©AFP / 26 avril 2018 14h56)