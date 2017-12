Libye: un incendie sur un oléoduc provoque une baisse de la production (compagnie)

MARATHON OIL

Tripoli - Un incendie s'est déclaré mardi sur un important oléoduc qui achemine le brut du Sud libyen vers un terminal du nord-est du pays, provoquant une baisse de la production de plus de 70.000 barils par jour, a déploré la compagnie nationale de pétrole (NOC).L'origine de l'incendie qui s'est déclaré dans la région de Mrada, à quelque 400 km au sud-ouest de Benghazi, "n'a pas été encore déterminée", a précisé la NOC dans un communiqué.La production a été déviée sur un autre oléoduc, a indiqué la compagnie qui prévoit tout de même une baisse de 70.000 à 100.000 barils par jour.Une source de la NOC a précisé à l'AFP qu'une "enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incident, s'il s'agissait d'un incident technique ou d'un acte de sabotage ou terroriste".L'oléoduc appartient à la compagnie pétrolière libyenne Waha Oil qui pompe autour de 250.000 barils/jour dans des champs pétroliers dans le Sud, pétrole ensuite acheminé vers le terminal d'Al-Sedra.Waha Oil est une filiale de la NOC en joint-venture avec les compagnies américaines ConocoPhillips, Hess et Marathon Oil.La Libye produit autour d'un million de barils par jour (b/j), mais la production est régulièrement perturbée par des actes de sabotage, ou par des mouvements de protestation pour réclamer des rémunérations ou encore pour des motivations politiques.La Libye produisait 1,6 million de barils par jour avant la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.str-ila/vl/az(©AFP / 26 décembre 2017 17h10)